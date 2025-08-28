Директору «Сатиры» уже не смешно

В пятницу, 29 августа, суд в Москве изберет меру пресечения для Мамедали Агаева, который 27 лет руководил Московским академическим театром сатиры. По версии МВД, выходец из Азербайджана, ставший орденоносцем и заслуженным деятелем искусств России, являлся классическим театральным мафиози. Согласно уже установленным полицией данным, приписывая себе участие в создании десятков спектаклей, в том числе «Собака на сене» и «Театральный стриптиз», Мамедали Агаев активно похищал бюджетные средства. Только на его счетах нашлось $500 тыс. и 66 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие хочет отправить в СИЗО заслуженного деятеля искусств Агаева

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Следствие хочет отправить в СИЗО заслуженного деятеля искусств Агаева

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следственное управление УМВД по Центральному округу Москвы инкриминирует 72-летнему Мамедали Агаеву мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предполагается, что в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение, после чего следствие обратится с ходатайством об аресте фигуранта в Таганский райсуд.

Сотрудники УЭБиПК и УФСБ по Москве задержали театрального деятеля накануне, проведя у него в квартире и в театре обыски, санкционированные судом. У Мамедали Агаева дома изъяли многочисленные документы на недвижимость и автомобили, договоры на постановки в Театре сатиры, 500 тыс. руб. и $4,6 тыс. наличными.

На счета бывшего театрального деятеля в ВТБ и Сбербанке, где были размещены $500 тыс. и 66 млн руб., был наложен арест.

Недвижимость, транспорт и деньги предполагается использовать для погашения ущерба, причиненного, по версии следствия, Мамедали Агаевым.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что фигурант совместно с не установленными следствием соучастниками организовал схему по хищению средств, предназначенных для зачисления в бюджет города Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который сам же и возглавлял. Согласно этим документам, Мамедали Агаев якобы создал с десяток сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению.

По данным “Ъ”, речь идет о таких постановках, как «Родненькие мои», «Ночь ошибок», «Роковое влечение», «Чемоданчик», «Собака на сене», «Муж и жена снимут комнату», «Никогда не поздно», «Где мы?», «Великий забытый», «Горгоны», «Дамское счастье», «Платонов», «Хотим сыграть Мольера», «Лес» и «Театральный стриптиз».

На основании фиктивных отчетов о выполненных работах Мамедали Агаев, по версии следствия, получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Из-за этого бюджет не получил более 20 млн руб., считает следствие.

Мамедали Агаев был помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38, а утром 29 августа должен предстать перед судом. Очевидно, его защита попытается добиться домашнего ареста вместо отправки в СИЗО. Для этого у фигуранта есть основания: он кавалер ордена Дружбы, имеет звание заслуженного деятеля искусств России и страдает хроническими заболеваниями.

Впрочем, следствие только началось. Мамедали Агаева проверяют на причастность к другим махинациям, прежде всего с различными ремонтными и строительными работами в учреждении. В последний раз театр капитально отремонтировали в 2024 году к его 100-летнему юбилею.

Мамедали Агаев стал директором Театра сатиры в 1992 году. Художественным руководителем тогда был режиссер и актер Валентин Плучек (1909–2002), возглавлявший театр с 1957 по 2000 год. С 2000 по 2021 год Мамедали Агаев работал c Александром Ширвиндтом — следующим художественным руководителем Театра сатиры. В театре у Мамедали Агаева была репутация «крепкого хозяйственника», он никогда официально не имел отношения к художественной политике, приглашению актеров и режиссеров. Покинул пост директора театра по собственному желанию после назначения в 2021 году художественным руководителем Сергея Газарова.

Отметим, что Театр сатиры — один из самых известных в России московских театров. Открылся он в 1920-х годах, а с 1965-го работает на площади Маяковского (Триумфальной). На его сцене играли Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Татьяна Пельтцер, Вера Васильева и другие знаменитые и любимые актеры, памятные и по театральным постановкам, и по эстрадным выступлениям и телепрограммам. С 70-х годов и до конца прошлого века Театр сатиры входил в пятерку самых популярных московских театров.

Николай Сергеев, Маргарита Русакова