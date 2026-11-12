Министру здравоохранения Ярославской области повысили статус
Министр здравоохранения Ярославской области включен в состав регионального правительства. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее должность министра здравоохранения относилась к высшей группе должностей государственной гражданской службы. Теперь она получила статус государственной должности Ярославской области. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство и штатную структуру министерства.
Напомним, раннее «Ъ-Ярославль» сообщал о планах губернатора Михаила Евраева ввести в состав правительства отдельную должность министра Ярославской области. Соответствующий закон был принят областной думой 27 октября. Он предусматривает новую государственную должность для министра, входящего в состав регионального правительства.
3 ноября правительство изменило штатную структуру министерства здравоохранения, закрепив за должностью его руководителя новый статус.