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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Ярославль

Министру здравоохранения Ярославской области повысили статус

Министр здравоохранения Ярославской области включен в состав регионального правительства. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее должность министра здравоохранения относилась к высшей группе должностей государственной гражданской службы. Теперь она получила статус государственной должности Ярославской области. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство и штатную структуру министерства.
Напомним, раннее «Ъ-Ярославль» сообщал о планах губернатора Михаила Евраева ввести в состав правительства отдельную должность министра Ярославской области. Соответствующий закон был принят областной думой 27 октября. Он предусматривает новую государственную должность для министра, входящего в состав регионального правительства.
3 ноября правительство изменило штатную структуру министерства здравоохранения, закрепив за должностью его руководителя новый статус.