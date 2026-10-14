В правительство Ярославской области войдет один из министров

Сейчас правительство региона возглавляет губернатор, в его состав также входят вице-губернаторы, заместители председателя правительства (двое совмещают эту должность с постом министра) и замруководителя администрации губернатора. Новый документ предполагает, что членом правительства будет являться и один из министров без статуса зампреда правительства. Глава какого министерства войдет в состав, в проекте не указано.