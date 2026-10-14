В правительство Ярославской области войдет один из министров
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу законопроект, который закрепляет статус министра региона, входящего в состав правительства. Проект закона опубликован на сайте думы.
Сейчас правительство региона возглавляет губернатор, в его состав также входят вице-губернаторы, заместители председателя правительства (двое совмещают эту должность с постом министра) и замруководителя администрации губернатора. Новый документ предполагает, что членом правительства будет являться и один из министров без статуса зампреда правительства. Глава какого министерства войдет в состав, в проекте не указано.
Должность министра, входящего в состав правительства, получит статус государственной. Это предполагает повышенный оклад и более продолжительный отпуск.
В пояснительной записке необходимость изменений объясняется приведением регионального законодательства в соответствие с перечнем типовых государственных должностей субъектов РФ, утвержденным указом президента России. По оценке разработчиков, принятие закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета.