Депутаты Тюменской области смогут голосовать по вопросам заочно, без заседаний

Вице-спикер Андрей Артюхов пояснил, что переход на полностью дистанционный формат невозможен из-за требования присутствия не менее половины состава в зале. Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов заверил, что новый механизм будет применяться строго ограниченно. Он уточнил, что заочное обсуждение допустимо лишь при необходимости срочного принятия решений по техническим вопросам.