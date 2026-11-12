Депутаты Тюменской области смогут голосовать по вопросам заочно, без заседаний
Тюменская областная дума утвердила изменения в регламент, позволяющие депутатам голосовать за принятие правовых актов без очного присутствия на заседаниях. Данная инициатива направлена на оптимизацию бюджетных расходов, связанных с командировками парламентариев из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Вице-спикер Андрей Артюхов пояснил, что переход на полностью дистанционный формат невозможен из-за требования присутствия не менее половины состава в зале. Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов заверил, что новый механизм будет применяться строго ограниченно. Он уточнил, что заочное обсуждение допустимо лишь при необходимости срочного принятия решений по техническим вопросам.
Фракция ЛДПР не поддержала это нововведение, но большинство парламентариев поддержало данную инициативу.