Тюменские депутаты проголосовали за доплаты к пенсиям части парламентариев

Согласно внесенным корректировкам, доплату к пенсии сохраняют за собой депутаты, не работающие в думе на постоянной основе и не получающие за это зарплату. Лишаются права на ежемесячную надбавку только те законодатели, которые совмещают статус пенсионера с постоянной работой в парламенте и получают за нее вознаграждение.