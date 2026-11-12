Тюменские депутаты проголосовали за доплаты к пенсиям части парламентариев
Депутаты Тюменской областной думы на внеочередном заседании согласовали изменения в региональное законодательство о государственных должностях. Речь идет о доплатах к пенсиям для некоторых парламентариев.
Принятые поправки восстанавливают право части парламентариев на получение надбавки к пенсии, которая ранее была отменена для вновь избранных на госдолжность лиц.
Согласно внесенным корректировкам, доплату к пенсии сохраняют за собой депутаты, не работающие в думе на постоянной основе и не получающие за это зарплату. Лишаются права на ежемесячную надбавку только те законодатели, которые совмещают статус пенсионера с постоянной работой в парламенте и получают за нее вознаграждение.