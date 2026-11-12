Рабочему земснаряда дали условный срок за гибель водителя гидроцикла на Ветлуге
Ответственного за эксплуатацию земснаряда приговорили к двум годам лишения свободы условно за гибель водителя гидроцикла на реке Ветлуге в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе областного суда. Несчастный случай произошел в сентябре 2024 года.
Фигурант в нарушение правил безопасности не установил предупреждающие знаки возле оперативных канатов и закрепил трос за кусты на берегу. В результате потерпевшая столкнулась с этим тросом и от полученных травм погибла.
Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Он раскаялся в содеянном.