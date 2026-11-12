В Югре с 1 января повысят взносы на капремонт
С 1 января 2027 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) увеличится минимальный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новые минимальные тарифы установлены для семи категорий жилья. Об этом сообщил Югорский фонд капремонта на своей странице во «ВКонтакте».
Новые тарифы установлены приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры от 21 октября 2026 года № 32-нп. Они будут действовать в 2027 году, а также станут основой для планирования взносов на 2028 и 2029 годы.
Согласно документу, с 1 января минимальный взнос за один кв. м составит:
для домов с деревянными конструкциями — 15,04 руб. (сейчас —13,22 руб.);
для панельных домов без лифта — 21,26 руб. (18,68 руб.);
для панельных домов с лифтом — 24,40 руб. (21,44 руб.);
для домов других типов без лифта — 18,90 руб. (16,61 руб.);
для домов других типов с лифтом — 21,75 руб. (19,11 руб.);
для панельных домов, где лифты есть только в отдельных подъездах, — 21,26 руб. (18,69 руб.);
для домов других типов с лифтами в отдельных секциях — 18,90 руб. (16,61 руб.).
В фонде объяснили повышение ростом стоимости строительных материалов, услуг подрядчиков, оборудования и рабочей силы. «Повышение размера взносов на капитальный ремонт является плановым и направлено на обеспечение своевременного и качественного проведения работ по обновлению жилищного фонда. Это позволит накопить достаточные средства для реализации программ капитального ремонта в соответствии с установленными сроками и потребностями»,— добавили в фонде.