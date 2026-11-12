В Югре с 1 января повысят взносы на капремонт

В фонде объяснили повышение ростом стоимости строительных материалов, услуг подрядчиков, оборудования и рабочей силы. «Повышение размера взносов на капитальный ремонт является плановым и направлено на обеспечение своевременного и качественного проведения работ по обновлению жилищного фонда. Это позволит накопить достаточные средства для реализации программ капитального ремонта в соответствии с установленными сроками и потребностями»,— добавили в фонде.