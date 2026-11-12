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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Урал

В Югре с 1 января повысят взносы на капремонт

С 1 января 2027 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) увеличится минимальный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новые минимальные тарифы установлены для семи категорий жилья. Об этом сообщил Югорский фонд капремонта на своей странице во «ВКонтакте».

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новые тарифы установлены приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры от 21 октября 2026 года № 32-нп. Они будут действовать в 2027 году, а также станут основой для планирования взносов на 2028 и 2029 годы.
Согласно документу, с 1 января минимальный взнос за один кв. м составит:

  • для домов с деревянными конструкциями — 15,04 руб. (сейчас —13,22 руб.);

  • для панельных домов без лифта — 21,26 руб. (18,68 руб.);

  • для панельных домов с лифтом — 24,40 руб. (21,44 руб.);

  • для домов других типов без лифта — 18,90 руб. (16,61 руб.);

  • для домов других типов с лифтом — 21,75 руб. (19,11 руб.);

  • для панельных домов, где лифты есть только в отдельных подъездах, — 21,26 руб. (18,69 руб.);

  • для домов других типов с лифтами в отдельных секциях — 18,90 руб. (16,61 руб.).

В фонде объяснили повышение ростом стоимости строительных материалов, услуг подрядчиков, оборудования и рабочей силы. «Повышение размера взносов на капитальный ремонт является плановым и направлено на обеспечение своевременного и качественного проведения работ по обновлению жилищного фонда. Это позволит накопить достаточные средства для реализации программ капитального ремонта в соответствии с установленными сроками и потребностями»,— добавили в фонде.

Авторы

  • Полина Бабинцева