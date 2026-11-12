В Астане зафиксированы долларовые осадки
Казахи связали это с делами о коррупции
В четверг, 12 ноября, по соцсетям Казахстана разлетелось видео того, как из окна многоэтажного дома в Астане выкинули чемоданы с пачками долларов. Одновременно с этим комитет национальной безопасности страны сообщил о задержании двух руководителей госкорпораций по подозрению в коррупции. Пользователи соцсетей моментально связали два события друг с другом, в интернете даже появилась версия о том, что таким неординарным образом от валюты решила избавиться супруга одного из задержанных. Впрочем, официального подтверждения взаимосвязи этих событий нет.
Утром 12 ноября в казахском сегменте соцсетей распространились короткие видеоролики с лежащими вразнобой на улице чемоданами, россыпью долларов и стоящими возле них людьми в форме. Как довольно скоро выяснилось, кадры были сняты у ЖК бизнес-класса «Атлант», который находится в престижном районе Астаны. Чемоданы предположительно выкинули из окна этого комплекса. Кто и по каким причинам мог это сделать, остается неизвестным. А по грубым подсчетам местных СМИ, в чемоданах могли быть порядка $23–25 млн.
В четверг же комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что 11 ноября служба по противодействию коррупции задержала председателя правления государственного фонда благосостояния Казахстана АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, главу АО НК «Казахские железные дороги» Елжаса Отыншиева и других лиц. Все они подозреваются в коррупции.
Такое совпадение натолкнуло пользователей соцсетей на мысль о том, что деньги могли принадлежать одному из задержанных.
А позднее и вовсе появилась версия о жене одного из топ-менеджеров, которая таким образом решила избавиться от доказательств коррупции в ходе обыска. Правда, ни одна из этих версий пока не подтвердилась. И неизвестно, жил ли кто-то из задержанных в этом ЖК.
По данным Тengrinews.kz, Жакупов и Отыншиев несколько лет проработали в «Самрук-Казына». Жакупов возглавил фонд в апреле 2023 года, а Отыншиев вошел в состав его правления в качестве соуправляющего директора по стратегии и управлению активами. В апреле 2025 года Отыншиев пошел на повышение и стал управляющим директором фонда, отвечая за проекты в различных отраслях, включая железнодорожную. С момента его перехода в НК «Казахские железные дороги» и до задержания прошло лишь четыре месяца.
В чем именно обвиняют топ-менеджеров и действительно ли их задержание как-то связано с «долларопадом», пока не известно.