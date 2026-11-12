В Астане зафиксированы долларовые осадки

В четверг, 12 ноября, по соцсетям Казахстана разлетелось видео того, как из окна многоэтажного дома в Астане выкинули чемоданы с пачками долларов. Одновременно с этим комитет национальной безопасности страны сообщил о задержании двух руководителей госкорпораций по подозрению в коррупции. Пользователи соцсетей моментально связали два события друг с другом, в интернете даже появилась версия о том, что таким неординарным образом от валюты решила избавиться супруга одного из задержанных. Впрочем, официального подтверждения взаимосвязи этих событий нет.