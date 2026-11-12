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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Приволжье

Рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет в Нижегородской области

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в муниципальном округе Бор Нижегородской области. В результате пострадали три пассажира, сообщили в региональном ГУ МВД.
Автобус ПАЗ (маршрут №126, Линда — Бор) съехал в кювет и перевернулся в районе села Спасское. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель выбрал небезопасную скорость движения.
Всего в автобусе на момент ДТП было семь пассажиров. Троих пострадавших доставили в больницу.

Авторы

  • Галина Шамберина