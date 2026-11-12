— Уважаемый Валерий Джекович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Вы возглавляете одно из важнейших предприятий нашей страны — горно-металлургический комбинат «Удокан», масштаб которого выходит далеко за рамки отрасли. В этом году вы запустили в работу гидрометаллургический завод, началось производство катодной меди. Но уже сейчас комбинат стал важным игроком промышленного комплекса Дальнего Востока, ответственным работодателем, обеспечивающим более 5 тыс. рабочих мест, надежным налогоплательщиком и поставщиком металла для ключевых отраслей экономики. Особо отмечу Ваш личный вклад в создание горно-металлургического комбината. Вы сочетаете масштаб стратегического мышления с вниманием к деталям, без которых невозможно освоение такого сложного объекта: от геологического изучения недр до внедрения современных технологий переработки. Ваши компетенции, принципиальность и умение выстраивать конструктивный диалог с государством и региональными властями снискали Вам заслуженный авторитет в горно-металлургической отрасли. Достигнутые результаты — во многом результат Вашей настойчивости, требовательности к себе и команде, способности объединять специалистов вокруг общей задачи. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых производственных достижений.