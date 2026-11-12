В Самарской области суд рассмотрит дело о хищении 3,6 млн рублей бюджетных денег
Нефтегорский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
По версии следствия, фигурант дела обманул инспектора ФБУ «РосСтройКонтроль» и должностных лиц МКУ «УКС муниципального района Нефтегорский Самарской области» относительно достоверности сведений, внесенных в первичные учетные документы. В результате были похищены бюджетные деньги при исполнении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реконструкции канализационных очистных сооружений и строительства наружных инженерных сетей дождевой канализации в Нефтегорске.
Ущерб бюджетам Российской Федерации, Самарской области и Нефтегорского района области составил 3,6 млн руб.
Судебное заседание по данному делу назначено на 23 ноября.