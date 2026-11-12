В Самарской области суд рассмотрит дело о хищении 3,6 млн рублей бюджетных денег

По версии следствия, фигурант дела обманул инспектора ФБУ «РосСтройКонтроль» и должностных лиц МКУ «УКС муниципального района Нефтегорский Самарской области» относительно достоверности сведений, внесенных в первичные учетные документы. В результате были похищены бюджетные деньги при исполнении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реконструкции канализационных очистных сооружений и строительства наружных инженерных сетей дождевой канализации в Нефтегорске.