В этом году жители Кубани заплатили 13,6 млрд рублей имущественных налогов
Жители Краснодарского края по состоянию на 10 ноября 2026 года заплатили более 13,6 млрд руб. имущественных налогов. Это 52,8% от общей суммы начислений. Годом ранее на ту же дату в бюджет поступило 11,2 млрд руб., или 49% от начисленной суммы, передает корреспондент «Ъ-Кубань» со ссылкой на управление ФНС России по Краснодарскому краю.
Всего в 2026 году налоговые уведомления за 2025 год получили около 2,9 млн жителей региона. Общая сумма начисленных в них имущественных налогов составила 25 млрд руб. Для сравнения: годом ранее было начислено 23 млрд руб.
В этом году уведомления направили на 100 тыс. человек больше, чем в 2025 году. Тогда их получили около 2,8 млн жителей. Большую часть документов — 92%, или 2,7 млн уведомлений, — разместили в личных кабинетах на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» и личных кабинетах пользователей на портале «Госуслуги». Еще 246 тыс. уведомлений отправили по почте.
Уведомления получили владельцы транспортных средств, земельных участков и недвижимости, а также жители, которым необходимо самостоятельно уплатить НДФЛ. Срок оплаты налогов за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года.
В налоговой службе объяснили увеличение начислений прежде всего ростом кадастровой стоимости земли и недвижимости. Из-за этого увеличилась налоговая база, по которой рассчитывают платежи. При этом сумма налога за текущий год не может быть больше прошлогодней более чем на 10%. Для этого применяется коэффициент 1,1. Такое ограничение действует при плановой массовой переоценке кадастровой стоимости.
Еще одна причина увеличения начислений — появление новых объектов. В частности, в налоговую базу добавляют построенные дома, земельные участки и автомобили.
В ФНС также пояснили порядок уплаты НДФЛ, если работодатель уже удерживал налог с зарплаты. Двойного налогообложения в этом случае нет. Работодатель учитывает только выплаты, которые производит сам, и не учитывает доходы человека из других источников. По итогам года налоговая служба складывает все доходы гражданина, применяет прогрессивную шкалу и рассчитывает общую сумму налога. Если удержанного работодателем НДФЛ оказалось недостаточно, разницу указывают в налоговом уведомлении.
В 2026 году для основной налоговой базы, куда входят зарплата и доходы по гражданско-правовым договорам, действуют пять ставок НДФЛ: 13% — при доходе до 2,4 млн руб. в год, 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% — от 5 млн до 20 млн руб., 20% — от 20 млн до 50 млн руб. и 22% — при доходе свыше 50 млн руб. Повышенная ставка применяется только к сумме, которая превышает установленный порог, а не ко всему доходу.