В этом году жители Кубани заплатили 13,6 млрд рублей имущественных налогов

В 2026 году для основной налоговой базы, куда входят зарплата и доходы по гражданско-правовым договорам, действуют пять ставок НДФЛ: 13% — при доходе до 2,4 млн руб. в год, 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% — от 5 млн до 20 млн руб., 20% — от 20 млн до 50 млн руб. и 22% — при доходе свыше 50 млн руб. Повышенная ставка применяется только к сумме, которая превышает установленный порог, а не ко всему доходу.