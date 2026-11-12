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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Волгограде банкротится производитель грузоподъемного оборудования

Задолженность перед кредиторами превышает 16 млн рублей
Арбитражный суд Волгоградской области рассматривает заявление ООО «Завод вспомогательного промышленного оборудования» (ЗВПО) о признании его банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ООО «Завод вспомогательного промышленного оборудования»

5 октября завод опубликовал намерение обратиться в суд для признания его несостоятельным. Кредитором указано ООО «КРАН ХОРС» из Краснодара. В апреле прошлого года ЗВПО заключил договор лизинга автомобиля до марта 2027 года. Через неделю после обращения в суд компания расторгла договор.
В пресс-службе арбитража уточнили, что задолженность перед кредиторами составляет 16,17 млн руб. 11 сентября 2026 года единственный участник общества принял решение о начале ликвидации. До сих пор требования кредиторов не исполнены из-за недостатка имущества и отсутствия средств. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 ноября.

ООО «Завод вспомогательного промышленного оборудования» зарегистрировано в 2023 году в Волгограде. Завод проектирует и производит грузоподъемное оборудование, специализируется на мостовых, консольных и козловых кранах, а также передаточных тележках, траверсах и конвейерах. Компания была основана Анастасией Неборак, в 2024 году перешла Юрию Бумажкину и Анне Горбуновой. С сентября 2026 года единственным владельцем значится госпожа Горбунова. Выручка в 2025 году составила 31 млн руб., а чистые убытки 9 млн руб. По состоянию на 1 октября у завода есть налоговая задолженность в размере 150 тыс. руб. В госзакупках предприятие не участвовало. Ликвидация ЗВПО запланирована на 10 сентября 2027 года.

Авторы

  • Нина Шевченко