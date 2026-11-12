В Волгограде банкротится производитель грузоподъемного оборудования

ООО «Завод вспомогательного промышленного оборудования» зарегистрировано в 2023 году в Волгограде. Завод проектирует и производит грузоподъемное оборудование, специализируется на мостовых, консольных и козловых кранах, а также передаточных тележках, траверсах и конвейерах. Компания была основана Анастасией Неборак, в 2024 году перешла Юрию Бумажкину и Анне Горбуновой. С сентября 2026 года единственным владельцем значится госпожа Горбунова. Выручка в 2025 году составила 31 млн руб., а чистые убытки 9 млн руб. По состоянию на 1 октября у завода есть налоговая задолженность в размере 150 тыс. руб. В госзакупках предприятие не участвовало. Ликвидация ЗВПО запланирована на 10 сентября 2027 года.