Минэнерго заблокировало исключение «Мечел-Энерго» из участников энергорынка

Минэнерго заблокировало принятое 28 октября решение набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков) о лишении «Мечел-Энерго» статуса участника оптового энергорынка, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. В министерстве “Ъ” подтвердили применение вето: «Дальнейшие шаги в отношении “Мечел-Энерго” будут рассмотрены на очередном заседании набсовета». В «Совете рынка» также подтвердили решение министерства и планы рассмотреть все связанные с ним вопросы на ближайшем набсовете. Заседание назначено на 19 ноября. По данным источников “Ъ”, вернуть компании статус могут уже с 1 декабря.