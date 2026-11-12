В Кирове директора компании оштрафовали за сокрытие 44 млн рублей от налоговой
В Кирове суд оштрафовал руководителя одной из коммерческих организаций на 300 тыс. руб. за сокрытие средств, предназначенных для взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
По данным суда, в 2024–2025 годах директор скрыл более 44 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.
После возбуждения уголовного дела компания перечислила в федеральный бюджет более 81 млн руб. в счет погашения задолженности по налоговым платежам.