Власти Ростова не смогли взыскать с теплосетей 10,9 млн рублей за разрытие

По версии истца, необходимые документы так и не были представлены. В марте 2026 года департамент направил компании претензию с требованием уплатить штраф, начисленный за период с 4 апреля 2023 года по 25 марта 2026 года. Ответчик возражал против иска, указывая на пропуск срока исковой давности. Также компания ссылалась на то, что плиточное покрытие восстановил ее субподрядчик — ООО «ТехДорСтрой».