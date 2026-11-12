Власти Ростова не смогли взыскать с теплосетей 10,9 млн рублей за разрытие
Арбитражный суд Ростовской области отказал департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону во взыскании штрафа в размере 10,9 млн руб. с ООО «Ростовские тепловые сети». Суд признал, что муниципальный департамент пропустил срок исковой давности. Спор касался восстановления дорожного покрытия после аварийных работ на ул. Пушкинской, 150, в феврале 2023 года. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
По договору с департаментом «Ростовские тепловые сети» должны были завершить аварийные работы в течение пяти дней. С учетом согласованного продления срок истекал 17 февраля 2023 года. После ремонта компания должна была восстановить дорожное покрытие, уведомить об окончании работ и получить справку, подтверждающую качество восстановления, а затем подписать соответствующий акт с департаментом.
По версии истца, необходимые документы так и не были представлены. В марте 2026 года департамент направил компании претензию с требованием уплатить штраф, начисленный за период с 4 апреля 2023 года по 25 марта 2026 года. Ответчик возражал против иска, указывая на пропуск срока исковой давности. Также компания ссылалась на то, что плиточное покрытие восстановил ее субподрядчик — ООО «ТехДорСтрой».
Суд установил, что уведомление о завершении работ и документы, необходимые для получения справки о восстановлении дорожного покрытия, компания не направляла. При этом довод о выполнении благоустройства субподрядчиком не был принят: представленные акты сами по себе не заменяют предусмотренные договором справку и акт о восстановлении покрытия.
Однако суд указал, что департамент узнал о нарушении обязательств не позднее 18 февраля 2023 года — на следующий день после окончания срока работ. Трехлетний срок исковой давности истек 18 февраля 2026 года, тогда как иск был подан 10 апреля. Претензия от 25 марта 2026 года содержала требование только об уплате штрафа и не могла восстановить срок по основному обязательству.