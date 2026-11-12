Трех подростков в Ижевске осудили за избиение пассажиров трамвая

Кроме того, в июне 2025 года один из обвиняемых на парковке по улице Ворошилова незаконно проник в незапертый автомобиль «ВАЗ 210740», запустил двигатель, замкнув провода, и начал движение. Цели похитить машину у него не было. Подросток признан виновным в неправомерном завладении автомобилем (ст. 166 УК).