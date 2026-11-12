Трех подростков в Ижевске осудили за избиение пассажиров трамвая
Они получили до 2,5 года лишения свободы условно
Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор трем подросткам за избиение пассажиров в трамвае. Как сообщает пресс-служба судов Удмуртии, им инкриминировалось хулиганство с применением насилия (ст. 213 УК).
Это произошло днем 28 июля 2025 года около остановки «Зоопарк». Поводом для конфликта стало поведение фигурантов: они нецензурно выражались, из-за чего пассажиры сделали им замечания. Тогда двое подростков начали избивать одного потерпевшего, третий — другого. Ранее «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на СКР писал, что подростки распивали алкоголь. Доклад по этому делу дошел до председателя ведомства Александра Бастрыкина.
На суде обвиняемые заявили, что «вели себя нормально», а конфликт инициировали сами потерпевшие. Вину в хулиганстве они не признали.
Кроме того, в июне 2025 года один из обвиняемых на парковке по улице Ворошилова незаконно проник в незапертый автомобиль «ВАЗ 210740», запустил двигатель, замкнув провода, и начал движение. Цели похитить машину у него не было. Подросток признан виновным в неправомерном завладении автомобилем (ст. 166 УК).
Судебная инстанция назначила подросткам от 2 до 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5-2 года. Кроме того, с осужденных взыскано 50 тыс. руб. компенсации морального вреда.