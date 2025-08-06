Избившему мужчину в ижевском трамвае подростку избрана мера пресечения

Избившему мужчину в ижевском трамвае 16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Напомним, фигурант был задержан 5 августа. Личности остальных фигурантов установлены, они допрошены. Кадры инцидента опубликовали в соцсетях 29 июля. По данным следствия, 28 июля с 13:00 до 16:00 подростки распивали алкоголь в трамвае №10 на остановке «Зоопарк». 46-летний пассажир сделал замечание несовершеннолетним, после чего ему нанесли побои. Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по факту происшествия. Задержанный обвиняется в хулиганстве (ст. 213 УК). По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.