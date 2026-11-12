В Тольятти водитель, сбивший пешехода, получил судимость

Как установил суд, в декабре прошлого года подсудимый двигался по левой полосе проезжей части ул. Тополиной со стороны ул. 70 лет Октября в направлении Южного шоссе. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспорта. В результате автомобиль наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.