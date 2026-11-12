В Тольятти водитель, сбивший пешехода, получил судимость
В Тольятти суд признал виновным 57-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как установил суд, в декабре прошлого года подсудимый двигался по левой полосе проезжей части ул. Тополиной со стороны ул. 70 лет Октября в направлении Южного шоссе. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспорта. В результате автомобиль наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.
Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Суд назначил фигуранту наказание в виде одного года ограничения свободы. По гражданскому иску с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 120 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного вреда, 80 тыс. руб. виновник ДТП выплатил пострадавшему добровольно в процессе рассмотрения уголовного дела.