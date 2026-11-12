«Водоканал» прокомментировал ситуацию с попаданием нечистот в Исеть

В Екатеринбурге хозяйственно-бытовые стоки из канализационных сетей «Водоканала» попадали в Исеть через дождевую канализацию. В «Водоканале» объяснили это переполнением канализационных сетей во время сильных дождей: часть бытовых стоков попадала в ливневые трубы, а затем — в реку. Предприятие также заявило, что выполнило необходимые мероприятия и стабилизировало ситуацию еще в сентябре.