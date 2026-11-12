«Водоканал» прокомментировал ситуацию с попаданием нечистот в Исеть
В Екатеринбурге хозяйственно-бытовые стоки из канализационных сетей «Водоканала» попадали в Исеть через дождевую канализацию. В «Водоканале» объяснили это переполнением канализационных сетей во время сильных дождей: часть бытовых стоков попадала в ливневые трубы, а затем — в реку. Предприятие также заявило, что выполнило необходимые мероприятия и стабилизировало ситуацию еще в сентябре.
«Перелив сточных вод возникал на фоне интенсивных ливней, сопровождавшихся повышенной нагрузкой на системы водоотведения. ЕМУП «Водоканал» выполнил комплекс мероприятий по устранению перелива. Ситуация была стабилизирована еще в сентябре»,— сообщили в пресс-службе предприятия.
В «Водоканале» также обратили внимание на проблему очистки ливневых стоков. По оценке предприятия, дождевая канализация собирает воду с городских территорий, которая может содержать нефтепродукты, химические соединения и другие загрязняющие вещества. Кроме того, в компании не исключают риск несанкционированного попадания в ливневую сеть опасных веществ.
«Для предотвращения загрязнения реки необходим комплексный подход к очистке ливневых стоков. В перспективе также целесообразно рассмотреть возможность передачи дождевой канализации в управление ЕМУП "Водоканал". Это могло бы повысить эффективность контроля за состоянием сетей, обеспечить единую координацию их работы и способствовать системному решению вопросов водоотведения»,— заявили на предприятии.