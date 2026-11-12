Уралец получил семь лет колонии за кражу 43 млн под видом стройки домов
Белоярский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима 38-летнего жителя Заречного Заура Аскерова, признанного виновным в мошенничестве при строительстве каркасных и модульных домов. Ущерб от его действий превысил 43 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Установлено, что с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года мужчина заключал с жителями региона договоры подряда на строительство типовых каркасных и модульных домов. Получая деньги от заказчиков, он поручал наемным сотрудникам выполнить часть работ, чтобы начать видимость строительства. При этом полностью возводить здания он не планировал. В некоторых случаях работы вообще не начинались.
Осужденный признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину мужчина не признал. Он пояснил в суде, что не собирался обманывать клиентов и присваивать их деньги.
Помимо семи лет колонии, осужденному предстоит возместить ущерб потерпевшим. Суд взыскал с Заура Аскерова деньги в пользу заказчиков, заявивших гражданские иски. Требования остальных потерпевших рассмотрят отдельно в порядке гражданского судопроизводства.