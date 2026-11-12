Уралец получил семь лет колонии за кражу 43 млн под видом стройки домов

Установлено, что с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года мужчина заключал с жителями региона договоры подряда на строительство типовых каркасных и модульных домов. Получая деньги от заказчиков, он поручал наемным сотрудникам выполнить часть работ, чтобы начать видимость строительства. При этом полностью возводить здания он не планировал. В некоторых случаях работы вообще не начинались.