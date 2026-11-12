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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

Тамбовское УФАС оштрафовало разработчика софта за рекламу лекарств в интернете

Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало пермское ООО «Платфомни» за распространение ненадлежащей рекламы лекарственных средств в интернете. Компанию обязали выплатить 200 тыс. руб. Штраф уже оплачен. Об этом в региональном УФАС рассказали 12 ноября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Платфомни» зарегистрировано в Перми, действует с 2017 года и работает в сфере разработки программного обеспечения. Уставный капитал составляет 112,5 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания является Дмитрий Чирков. Он также выступает крупнейшим учредителем с долей 44%, что может говорить о концентрации контроля. Владельческая структура распределена между несколькими физическими лицами и организациями, включая иностранную компанию и инвестиционное товарищество. Финансовые показатели ООО «Платфомни» демонстрируют быстрый рост: выручка в 2025 году составила 357,4 млн руб., увеличившись на 56,5% по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль выросла более чем в три раза — до 129,9 млн руб.

По информации ведомства, в октябре и ноябре прошлого года в интернете распространялась реклама лекарственных препаратов «Регевидон» (контрацептивный эффект) и «Алвовизан» (лечение эндометриоза). Эти препараты отпускаются по рецепту.
«Согласно действующему законодательству реклама рецептурных лекарственных препаратов допускается только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях. Соответственно, распространение такой рекламы в интернете запрещено»,— пояснили в УФАС.
Штраф выписали по административной статье о нарушении установленных требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок (ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ). Для юрлиц статья предусматривает штрафы в размере до 500 тыс. руб.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что комиссия тамбовского УФАС признала ненадлежащей рекламу ООО «Рекорд Фитнес» (владеет федеральной сетью фитнес-клубов Spirit. Fitness, контролируется гонконгской Хоум электроникс лимитед).
Денис Данилов