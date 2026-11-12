Тамбовское УФАС оштрафовало разработчика софта за рекламу лекарств в интернете

По данным Rusprofile, ООО «Платфомни» зарегистрировано в Перми, действует с 2017 года и работает в сфере разработки программного обеспечения. Уставный капитал составляет 112,5 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания является Дмитрий Чирков. Он также выступает крупнейшим учредителем с долей 44%, что может говорить о концентрации контроля. Владельческая структура распределена между несколькими физическими лицами и организациями, включая иностранную компанию и инвестиционное товарищество. Финансовые показатели ООО «Платфомни» демонстрируют быстрый рост: выручка в 2025 году составила 357,4 млн руб., увеличившись на 56,5% по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль выросла более чем в три раза — до 129,9 млн руб.