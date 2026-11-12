Обвиняемого в неформальном руководстве магнитогорской колонией арестовали
Его сообщника тоже отправили в СИЗО
Суд в Магнитогорске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 38-летнему заключенному ИК-18. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Фигурант пробудет в СИЗО до 10 января 2027 года. По данным следствия, осужденный получил криминальный статус во время отбывания наказания. С 2023 года он назначал и отстранял лиц, неформально контролирующих заключенных, занимался распространением телефонов и устанавливал правила поведения. Начальник учреждения, зная об этом, передал осужденному часть функций по контролю за заключенными. Кроме того, он предупреждал сообщника о планируемых обысках и проверках и позволял свободно передвигаться по территории ИК. Заключенного вместе с начальником колонии задержали сотрудники УФСБ России по региону.
По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, вторым фигурантом является полковник внутренней службы Павел Арзамасцев, указанный на сайте ИК-18 как руководитель колонии. Его тоже отправили под арест.