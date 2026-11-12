Из Новороссийска во Владивосток запустили контейнерные поезда с агропродукцией

По новому маршруту планируется отправлять до двух поездов в месяц. Сервис будет работать и в обратном направлении: в ближайшее время FESCO организует первый регулярный рейс из Владивостока в Новороссийск с товарами народного потребления из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.