Из Новороссийска во Владивосток запустили контейнерные поезда с агропродукцией
Транспортная группа FESCO запустила регулярный железнодорожный контейнерный сервис между Новороссийском и Владивостоком. Новый маршрут расширит возможности перевозки грузов из южных регионов России в страны Азии через дальневосточные порты. FESCO входит в контур управления госкорпорации «Росатом».
Первые два контейнерных поезда с продукцией агропромышленного комплекса прибыли во Владивостокский морской торговый порт 9 и 10 ноября. Всего они доставили 304 TEU. Из Владивостока контейнеры отправят морской линией FESCO China Direct Line в порты Китая.
По новому маршруту планируется отправлять до двух поездов в месяц. Сервис будет работать и в обратном направлении: в ближайшее время FESCO организует первый регулярный рейс из Владивостока в Новороссийск с товарами народного потребления из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
Как сообщил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексей Кравченко, новый маршрут дополнил железнодорожную сеть группы на юге России. Регулярные перевозки FESCO уже охватывают Ростов-на-Дону, включая Батайск, и Краснодар. Теперь к ним присоединился Новороссийск.
По словам господина Кравченко, сервис позволит не только отправлять российские грузы на азиатские рынки, но и доставлять импортные товары из стран Азии через дальневосточные порты непосредственно в Новороссийск. Интермодальная сеть FESCO связывает российские регионы с Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей и другими странами Юго-Восточной Азии.