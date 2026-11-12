Тагильчанина будут судить за поджог на железной дороге
В Екатеринбурге перед судом предстанет 23-летний житель Нижнего Тагила, обвиняемый в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне Нижний Тагил — Старатель. Уголовное дело в отношении него передано в Центральный окружной военный суд, сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.
По данным транспортной полиции, все началось с переписки в мессенджере. Неизвестные сообщили тагильчанину о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Затем убедили его, что на его имя оформили кредит, а полученные деньги направили на закупку оружия для ВСУ.
Под психологическим давлением мужчина оформил несколько микрозаймов — якобы для покупки документа, который должен был подтвердить его невиновность. После этого собеседники предложили ему выполнить «секретное задание в интересах ФСБ»: повредить оборудование возле железной дороги, чтобы якобы остановить поезд с террористами и оружием.
По версии следствия, 1 октября 2025 года обвиняемый совершил поджог, демонстрируя свои действия «куратору» по видеосвязи.
Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По данной статье тагильчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.