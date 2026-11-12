Тагильчанина будут судить за поджог на железной дороге

По данным транспортной полиции, все началось с переписки в мессенджере. Неизвестные сообщили тагильчанину о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Затем убедили его, что на его имя оформили кредит, а полученные деньги направили на закупку оружия для ВСУ.