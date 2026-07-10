Гусь развратный

Следственный комитет России (СКР) расследует дела, связанные с интернет-сообществом, в котором на протяжении нескольких лет растлевались подростки. Предполагается, что педофилы могли действовать под прикрытием музыкального проекта Empire of Geese («Империя гусей»), выпускающего песни по популярным среди подростков компьютерным играм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) расследует дела, связанные с интернет-сообществом, в котором на протяжении нескольких лет растлевались подростки. Предполагается, что педофилы могли действовать под прикрытием музыкального проекта Empire of Geese («Империя гусей»), выпускающего песни по популярным среди подростков компьютерным играм.

В пресс-службе СКР 10 июля сообщили, что следственные органы комитета по Московской и Свердловской областям расследуют уголовные дела о «деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал, чтобы главы региональных управлений доложили о ходе расследования. Сотрудники ведомства устанавливают потерпевших от действий злоумышленников, в том числе в других регионах.

В СКР не назвали имена фигурантов. По информации директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, ими могут быть лица, связанные с кавер-группой Empire of Geese («Империя гусей»). Она появилась в 2014 году и создавала песни по популярным в то время среди молодежи играм: Undertale, Five Nights at Freddy’s и другим. Позже у группы появилось фанатское сообщество «Империя гусей» во «ВКонтакте», однако в 2024 году группа объявила о переходе фан-группы в Telegram.

Юрист и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала “Ъ”, что активисты направили материалы о действиях «Империи гусей» в правоохранительные органы еще в апреле. Тогда же несколько потерпевших написали заявления в полицию и СКР. Всего же, по данным госпожи Левченко, от действий злоумышленников пострадали более 22 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет из 12 регионов России. Большинство жертв — мальчики.

По информации госпожи Левченко, злоумышленники совершали преступления по нескольким отработанным сценариям. В первую очередь подростков заманивали в соцсети для обсуждения аниме, игр и других популярных тем. Своих подписчиков они называли «тыковками».

Затем подростков могли блокировать в чате, а за возвращение доступа «гусиный агент» или «Зеленый» просил потерпевшего раздеться или прислать фото с лицом, чтобы потом создать дипфейк с помощью нейросетей.

В ином случае у жертв вымогали фото, представляясь школьниками противоположного пола. После этого злоумышленники узнавали данные друзей и родственников ребенка и угрожали разослать им интимные материалы, если подросток не будет присылать новые.

Также подписчикам группы присылали ссылку на троянскую программу под видом голосования и блокировали доступ к компьютеру. За его разблокировку требовали интимные фото, получив которые подростка также начинали шантажировать.

Официально о задержании или предъявлении обвинений по делу правоохранительные органы не сообщали. Сами администраторы «Гусиной империи» вину отрицают. Один из них сообщил РЕН ТВ, что подростков шантажировала бывшая член администрации группы, которую взяли из подписчиков. Когда о ее действиях узнали, девушку исключили из группы.

Никита Черненко