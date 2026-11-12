Волгоград направит 260 млн рублей на строительство водопроводных сооружений
Администрация Волгоградской области получила транш льготного инфраструктурного кредита в размере 260,1 млн руб. на модернизацию систем водоснабжения. Средства предоставлены Федеральным казначейством в рамках соглашения о развитии коммунальной инфраструктуры региона.
Очередной транш направлен на продолжение строительства водопроводных объектов в трех районах Волгограда — Советском, Кировском и Красноармейском. Согласно планам региональных властей, до 2030 года на юге города будет возведено восемь водопроводных сооружений, еще четыре объекта построят в Краснооктябрьском и Дзержинском районах.
Потребность в масштабном обновлении водной инфраструктуры обусловлена высоким износом коммунальных сетей. По оценкам экспертов, износ водопроводных сетей в отдельных районах Волгограда достигает 44–65%, а на локальных участках в пригородах приближается к 100%. Это регулярно приводит к плановым отключениям водоснабжения для замены труб.
Всего до конца 2030 года Волгоградская область привлечет 5,12 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов. В декабре 2025 года регион уже получил транш в размере 906,4 млн руб. на старт проектов водоснабжения. Обновление коммунальной инфраструктуры входит в 10-летнюю комплексную программу развития волгоградской агломерации, которая включает более 600 проектов.
Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. Механизм заменил инфраструктурные бюджетные кредиты и позволяет финансировать проекты в сфере ЖКХ, транспорта, энергетики и туристической инфраструктуры. Погашение основного долга начинается с третьего года использования средств.