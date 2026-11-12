Волгоград направит 260 млн рублей на строительство водопроводных сооружений

Очередной транш направлен на продолжение строительства водопроводных объектов в трех районах Волгограда — Советском, Кировском и Красноармейском. Согласно планам региональных властей, до 2030 года на юге города будет возведено восемь водопроводных сооружений, еще четыре объекта построят в Краснооктябрьском и Дзержинском районах.