В Южноуральске супруга погибшего бойца СВО отдала мошенникам 13 млн рублей

Установлено, что преступная схема началась со звонка неизвестных, представившихся сотрудниками воинской части, в которой проходил службу супруг местной жительницы. Злоумышленники сообщили, что ему якобы не была перечислена одна из положенных выплат, и предложили оформить заявление для ее получения. Когда горожанка продиктовала свои паспортные данные, связь прервалась. Вскоре ей позвонил псевдосотрудник службы безопасности портала «Госуслуг». Он убедил жительницу региона в том, что ее личный кабинет взломан, и переключил разговор якобы на представителей силового ведомства. Испуганная горожанка рассказала им, что собирается снять 12 млн руб. для покупки недвижимости. «Силовики» поддержали ее решение, заявив, что выданные купюры могут оказаться «мечеными», их надо передать на специальную экспертизу. Потерпевшая отдала деньги курьеру. На следующий день она попыталась узнать, что произошло со средствами, и столкнулась с оскорблениями. Тогда местная жительница поняла, что стала жертвой преступников, и обратилась в полицию.