Жителя Башкирии признали виновным в госизмене и диверсии

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал 21-летнего студента одного из ссузов Башкирии виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и диверсии (ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ) и приговорил к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд ограничил ему свободу на 1 год после отбытия основного срока наказания.