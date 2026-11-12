Троих орловчан задержали за вымогательство выплат участникам СВО
В отношении троих жителей Шаблыкинского района Орловской области возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы, мошенничестве и вымогательстве выплат, положенных участникам специальной военной операции. Подозреваемые задержаны при силовой поддержке Росгвардии. По местам их жительства проведены обыски, изъято оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства. Об этом 12 ноября сообщили в Следственном комитете России.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками УМВД и УФСБ России по Орловской области. По версии следствия, в июле 2025 года подозреваемые разработали схему хищения выплат, полагающихся участникам СВО. В Шаблыкинском районе они угрожали физическим насилием местному жителю, требуя передать доступ к его банковским картам и счетам. После заключения мужчиной контракта на прохождение военной службы, используя его банковский счет, фигуранты присвоили начисленную ему сумму в размере свыше 1,2 млн руб.
В августе прошлого года соучастники при аналогичных обстоятельствах угрожали другому потерпевшему применением насилия и огнестрельного оружия, требуя передать им не менее 2 млн руб., однако мужчине удалось скрыться от злоумышленников. В сентябре 2025 года в этих же целях фигуранты незаконно удерживали местного жителя в доме до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого, по данным следствия, один из подозреваемых обманом завладел деньгами своего знакомого, проходящего службу в зоне СВО. Задержанный получил от потерпевшего свыше 238 тыс. руб.
В зависимости от роли задержанных подозревают в совершении преступлений по статьям:
незаконное лишение свободы организованной группой (ч. 3 ст. 127 УК РФ, до восьми лет лишения свободы);
вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы);
мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
Следствие сейчас ходатайствует перед судом об избрании задержанным мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступлений.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что советский районный суд Орла признал двух врачей-нейрохирургов виновными в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), назначив им реальные сроки. По версии следствия, врачи брали деньги за выставление ложных диагнозов и проведение необоснованных операций, которые позволяли военным получать незаконную отсрочку от службы в зоне СВО.