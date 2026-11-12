Троих орловчан задержали за вымогательство выплат участникам СВО

В августе прошлого года соучастники при аналогичных обстоятельствах угрожали другому потерпевшему применением насилия и огнестрельного оружия, требуя передать им не менее 2 млн руб., однако мужчине удалось скрыться от злоумышленников. В сентябре 2025 года в этих же целях фигуранты незаконно удерживали местного жителя в доме до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого, по данным следствия, один из подозреваемых обманом завладел деньгами своего знакомого, проходящего службу в зоне СВО. Задержанный получил от потерпевшего свыше 238 тыс. руб.