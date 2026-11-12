Под Волгоградом обсудили расширение инфраструктуры «Юного ястреба»

По оценкам региональных властей, такая ВПП способна принимать различные типы воздушных судов и может стать базой для формирования аэродрома, обслуживающего авиамаршруты между субъектами РФ. Проект предусматривает не только саму полосу, но и строительство перрона для стоянки техники, рулежных дорожек, диспетчерского пункта, ангаров для хранения авиатехники и систем светосигнального оборудования. Финансирование объекта планируется осуществить за счет средств федерального бюджета и регионального софинансирования, ввод ВПП в эксплуатацию намечен на 2027 год. Это позволит решить проблему логистического плеча: вместо длительных железнодорожных перебросок участников патриотических смен из отдаленных регионов РФ планируется доставлять бортами малой авиации напрямую на базу.