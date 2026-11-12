Под Волгоградом обсудили расширение инфраструктуры «Юного ястреба»
Помощник президента Юрий Трутнев и губернатор Андрей Бочаров провели совещание по развитию патриотического кластера
В Волгоградской области 11 ноября прошло рабочее совещание по развитию инфраструктуры центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и оборонно-спортивного лагеря «Авангард». В мероприятии приняли участие помощник президента РФ Юрий Трутнев и глава региона Андрей Бочаров.
Участники встречи обсудили перспективы новой взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием. Речь идет о строительстве полноценного спортивно-транспортного аэродрома на территории центра в районе поселка Котлубань Городищенского района. Как доложил губернатор, длина полосы составит 1,2 тыс. м при ширине 42 м. Покрытие из армированного бетона и асфальтобетона обеспечит грузоподъемность, достаточную для приема легких и средних многоцелевых самолетов (Ан-2, Л-410, ТВС-2МС) и вертолетов (включая Ми-8).
По оценкам региональных властей, такая ВПП способна принимать различные типы воздушных судов и может стать базой для формирования аэродрома, обслуживающего авиамаршруты между субъектами РФ. Проект предусматривает не только саму полосу, но и строительство перрона для стоянки техники, рулежных дорожек, диспетчерского пункта, ангаров для хранения авиатехники и систем светосигнального оборудования. Финансирование объекта планируется осуществить за счет средств федерального бюджета и регионального софинансирования, ввод ВПП в эксплуатацию намечен на 2027 год. Это позволит решить проблему логистического плеча: вместо длительных железнодорожных перебросок участников патриотических смен из отдаленных регионов РФ планируется доставлять бортами малой авиации напрямую на базу.
Также господин Трутнев осмотрел галереи практической стрельбы и парашютный класс, пообщался со спортсменами секции.
Центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» — расположенная в Волгоградской области федеральная площадка для проведения военно-спортивных сборов, реконструкций и патриотических мероприятий, получившая высокую оценку на уровне президента РФ. Инфраструктура центра включает учебный центр «Гонка дронов», парашютный класс, стрелковый тир, а также проектируемую взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием, которая в перспективе станет базой для создания аэродрома внутри- и межрегионального значения.
Лагерь «Авангард», работающий в партнерстве с Центром «ВОИН», рассматривается как федеральная площадка для профильных смен. Летом 2025 года здесь прошли межрегиональные потоки «Время юных героев» для 3,4 тыс. подростков, включая участников из ДНР, ЛНР и приграничных областей.
«Чтобы добиваться лучших результатов, надо любить свое дело, действительно любить Родину»,— резюмировал Юрий Трутнев, поблагодарив губернатора за «большую и правильную работу».