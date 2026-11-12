Дума Тольятти приняла в первом чтении бюджет на 2027 год с дефицитом 610 млн рублей

Во время работы комиссий и на заседании думы администрация выделила три ключевых направления финансирования, которые, по мнению властей, следует сохранить и исполнить в полном объеме: сохранение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, содержание городской инфраструктуры, а также социальные выплаты и льготы.