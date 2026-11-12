Дума Тольятти приняла в первом чтении бюджет на 2027 год с дефицитом 610 млн рублей
Около половины средств направят на социальную сферу, еще 29,5% — на ЖКХ, дороги и транспорт
Дума Тольятти приняла в первом чтении проект муниципального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, предложенный администрацией. За документ проголосовал депутатский корпус во главе с председателем думы Сергеем Рузановым.
Согласно основным характеристикам, общий объем доходов бюджета на 2027 год запланирован на уровне 14,673 млрд рублей, расходов — 15,283 млрд рублей. Дефицит составит 610,381 млн рублей.
Во время работы комиссий и на заседании думы администрация выделила три ключевых направления финансирования, которые, по мнению властей, следует сохранить и исполнить в полном объеме: сохранение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, содержание городской инфраструктуры, а также социальные выплаты и льготы.
Депутаты отметили, что расходы на социальную сферу в 2027 году планируются в сумме 6,833 млрд рублей, что составляет 44,7% от общего объема расходов. На жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт предусмотрено 4,506 млрд рублей (29,5%). Верхний предел муниципального долга на 1 января 2028 года запланирован на уровне 3,461 млрд рублей.