Вторичное жилье в Ярославле подорожало в октябре на 1,2%
Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Ярославля в октябре составила 126 тыс. руб. за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 1,2% — в сентябре он составлял 124,5 тыс. руб., следует из данных отдела аналитики агентства недвижимости «Метро».
В расчетах учитываются квартиры в городской черте Ярославля, за исключением забронированных объектов. Речь идет о ценах в объявлениях, а не о стоимости заключенных сделок.
По данным агентства, в октябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке продолжила расти.