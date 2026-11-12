Вторичное жилье в Ярославле подорожало в октябре на 1,2%

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Ярославля в октябре составила 126 тыс. руб. за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 1,2% — в сентябре он составлял 124,5 тыс. руб., следует из данных отдела аналитики агентства недвижимости «Метро».