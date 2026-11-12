Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Ярославль

Вторичное жилье в Ярославле подорожало в октябре на 1,2%

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Ярославля в октябре составила 126 тыс. руб. за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 1,2% — в сентябре он составлял 124,5 тыс. руб., следует из данных отдела аналитики агентства недвижимости «Метро».

Егор Снетков / Коммерсантъ

В расчетах учитываются квартиры в городской черте Ярославля, за исключением забронированных объектов. Речь идет о ценах в объявлениях, а не о стоимости заключенных сделок.
По данным агентства, в октябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке продолжила расти.
Виктория Самко