В Бурятии передано в суд дело о хищении средств при ликвидации свалки в нацпарке

Прокуратура Республики Бурятия утвердила обвинительное заключение и передало в Тункинский районный суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы. По информации “Ъ”, в числе фигурантов бывший директор Тункинского национального парка Баир Байминов, его заместитель Владимир Марганов, а также организатор группы, руководитель подрядной организации Содном Будатаров, которого в 2025 году экстрадировали из Монголии. Все они обвиняются в мошенничестве, получении взятки, а также легализации денежных средств.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в период с 2022 по 2023 год участники группы в составе шести человек были ответственны за ликвидацию несанкционированной свалки на территории нацпарка. На эти работы из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 320 млн руб. в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Группой было похищено свыше 171,4 млн руб. путем завышения фактической стоимости выполненных работ.

Организатор группы сумел легализовать 12 млн руб., разместив их на банковских вкладах. Руководители нацпарка за беспрепятственную приемку работ получили взятку на общую сумму 2,1 млн руб.

Ранее трое участников группы заключили досудебное соглашение и в марте-мае 2026 года были осуждены, получив от двух до пяти лет лишения свободы. Кроме того, по отдельному иску прокуратуры о взыскании похищенных средств участники группы добровольно возместили 15,7 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск