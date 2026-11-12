Уфимцу вынесли приговор за гибель пешехода

Ленинский районный суд Уфы приговорил 20летнего местного жителя к 2,5 года колонии за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Также он лишил его водительских прав на два года и восемь месяцев, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию на сумму более 2,6 млн руб.