Уфимцу вынесли приговор за гибель пешехода
Ленинский районный суд Уфы приговорил 20летнего местного жителя к 2,5 года колонии за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Также он лишил его водительских прав на два года и восемь месяцев, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию на сумму более 2,6 млн руб.
По материалам дела, в сентябре 2025 года обвиняемый за рулем ВАЗ 21065, проезжая по Затонскому шоссе, не снизил скорость и сбил пешехода. 46летний потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.