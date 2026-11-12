В Челябинской области на трассе М5 вводят ограничения

От границы с Республикой Башкортостан до Миасса по трассе М5 не смогут проехать автобусы, такси и грузовики. Ограничения начнут действовать с 5:00 13 ноября до окончания снегопада и гололеда. Они необходимы, чтобы избежать скопления транспортных средств на дороге и обработать полотно спецтехникой.