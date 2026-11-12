С чужого плеча

Покупать с рук давно не стыдно и не обязательно от бедности. Больше половины россиян, по данным «Авито», уже берут одежду на вторичном рынке, а слово «секонд-хенд» в этом разговоре почти не звучит, его вытеснил «ресейл». В люксе спрос растет еще быстрее: в первом квартале 2026 года продажи с рук у ряда брендов выросли на 20–50% год к году. Отчасти это вопрос доступа: вторичный рынок остается одним из немногих способов купить вещь бренда, ушедшего из страны. А еще он перенял у аукционных домов привычку ценить провенанс — где, когда и кем вещь была куплена.