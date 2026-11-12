С чужого плеча
Как вещь с историей и новая копия стали главной развилкой для покупателя люкса
В одной вкладке браузера сумка с потертым уголком и чеком из бутика пятилетней давности. В другой такая же, только новая и в несколько раз дешевле. Обе обещают логотип за меньшие деньги, настоящая из них одна. Между такими вкладками сегодня выбирает почти каждый, кто мечтает о вещи известного бренда.
Массовая культура и социальные сети только подпитывают желание к демонстрации роскошного образа жизни, но мало затрагивают обратную сторону такого поведения. Режиссер Илья Аксенов, снявший первый российский сериал о мире поддельных вещей «Тяжелый люкс» (онлайн-кинотеатр Wink), говорит: «Сейчас граница между копией и оригиналом размыта». В жизни эта линия обычно проходит через корзину интернет-магазина.
Ношеное без стыда
Покупать с рук давно не стыдно и не обязательно от бедности. Больше половины россиян, по данным «Авито», уже берут одежду на вторичном рынке, а слово «секонд-хенд» в этом разговоре почти не звучит, его вытеснил «ресейл». В люксе спрос растет еще быстрее: в первом квартале 2026 года продажи с рук у ряда брендов выросли на 20–50% год к году. Отчасти это вопрос доступа: вторичный рынок остается одним из немногих способов купить вещь бренда, ушедшего из страны. А еще он перенял у аукционных домов привычку ценить провенанс — где, когда и кем вещь была куплена.
«Ресейл интересен не только возможностью купить сумку дешевле,— говорит Юлия Шухова, сооснователь ресейл-проекта bag.age — Это еще и доступ к прошлым коллекциям, другому исполнению знакомых моделей и вещам, которые со временем приобрели свой характер. Некоторые позиции можно найти только на ресейле: редкие коллаборации с современными художниками, например Louis Vuitton x Yayoi Kusama, или с известными спортивными брендами, как Gucci x The North Face. Многих привлекают текстура и цвет вещей с историей: равномерный медовый загар на кожаных деталях добавляет характер и нравится даже больше, чем новая светлая кожа. А еще сейчас люди ищут сумки, которые бренд произвел или впервые выпустил в год их рождения — на ресейле такие точно можно найти».
Компромисс за малую часть цены
У реплики свои аргументы: вещь новая, до тебя ее никто не носил, силуэт узнаваемый, а стоит она в разы меньше. Продавцы копий рассчитывают и на то, что подмену мало кто заметит: по опросу сети Familia 2025 года, 69% россиян признаются, что сами не отличили бы копию от оригинала.
Сложности начинаются, когда подмена все-таки обнаруживается. Обычно это происходит буднично: через месяц начинает заедать молния, на ручках трескается кожа, а знакомая, которая носит оригинал, задерживает взгляд на фурнитуре чуть дольше, чем нужно. В июне 2026 года ВЦИОМ спросил россиян о товарах, которые имитируют известные бренды. У двух третей тех, кто хоть раз купил копию, приняв ее за оригинал, такая покупка всегда или чаще всего оставляла неприятный осадок.
Оригинал под подозрением
Подделки давно добрались и до вторичного рынка, поэтому ресейл-площадки торгуют теперь еще и уверенностью: проверяют вещи и ставят на объявления значок «Оригинал». Без проверки здесь рискованно. По данным Poizon, в первом полугодии 2026 года пользователи отправили на онлайн-аутентификацию около 748 тыс. товаров, и 41% ее не прошли. Копии учатся обманывать и саму экспертизу: на платформе рассказывают о фальшивых чипах отслеживания и поддельных страницах аутентификации. Самые точные копии за рубежом называют суперфейками. Один из аутентификаторов рассказывал американским журналистам, что разница порой сводится к гравировке внутри или к девяти стежкам вместо восьми.
«Сейчас даже сертификат от бренда не гарантирует подлинность вещи: этот вид подтверждения тоже научились копировать,— объясняет Юлия Шухова.— Обычно подделку выдают шрифты на логотипах и бирках внутри сумки, качество кожи и швов, а также то, как сумка держит форму. Но обычному покупателю сложно отличить качественную подделку от оригинала, поэтому мы рекомендуем перед покупкой обращаться к профессиональным аутентификаторам — такие услуги в России уже распространены и онлайн, и офлайн. Или выбирать площадки, которые гарантируют подлинность и выдают сертификат проверки».
Что нельзя скопировать
Скопировать сегодня можно почти все: строчку, фурнитуру, коробку, даже страницу с сертификатом. С прошлым вещи так не выходит. В июле 2025 года на торгах Sotheby’s в Париже первую в истории Birkin продали за €8,6 млн с учетом комиссии — дороже, чем любую другую сумку на аукционе. Hermes сделал ее для Джейн Биркин в 1985 году, и почти десять лет она носила сумку каждый день: обклеила наклейками «Врачей мира» и ЮНИСЕФ, повесила на ремень кусачки для ногтей. На торги сумка ушла в том виде, в каком хозяйка носила ее в последний раз.
У сумки с потертым уголком из соседней вкладки история скромнее. Кто-то задел ее о дверь такси по дороге на чью-то свадьбу, кто-то годами носил на работу. Копия такой биографии не расскажет, и, возможно, именно за ней приходят на вторичный рынок.