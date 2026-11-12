Информация о вице-мэре Мацедонском пропала с сайта администрации Новороссийска
Информация о заместителе главы Новороссийска Олеге Мацедонском исчезла с официального сайта городской администрации. Ранее СМИ сообщили об увольнении вице-мэра, курировавшего внутреннюю политику. По этим данным, решение об отставке Андрей Кравченко объявил на планерном совещании. В администрации города «Ъ-Кубань» отказались комментировать ситуацию.
Олег Мацедонский ранее работал в прокуратуре и следственном отделе СКР по Новороссийску, затем около десяти лет занимался адвокатской практикой. В 2022–2023 годах он впервые занимал пост заместителя главы города, после чего ушел в бизнес и был избран депутатом от «Единой России». В 2025 году господин Мацедонский вернулся в администрацию в статусе исполняющего обязанности вице-мэра.
При этом ряд СМИ утверждает, что Олег Мацедонский отказался увольняться. Официального подтверждения его отставки на данный момент нет.