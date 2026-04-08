Банк уходит с поля

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) начала активный поиск претендентов на свой портфель сельскохозяйственных активов. Сейчас их общая оценочная стоимость превышает 55 млрд руб.— это агрокомплекс «Лабинский» и бывшие земли Виталия Очкаласова в Краснодарском крае. Потенциальными интересантами на рынке считают «Агрокомплекс» Александра Ткачева и агрохолдинг «Просторы».

ВТБ планирует продать свои сельскохозяйственные активы, заявил в кулуарах форума Data Fusion глава группы Андрей Костин. По его словам, реализовать активы ВТБ рассчитывает к 2027 году в рамках общей стратегии по продаже непрофильного имущества. Претендентов на агробизнес будет много, считает он. В пресс-службе ВТБ на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Собеседник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что целенаправленно искать претендентов на свой аграрный портфель группа ВТБ начала месяц назад, предложив активы закрытому списку кандидатов. Публичное заявление Андрея Костина он связывает с тем, что найти реальных интересантов группе пока не удалось.

Ключевой актив ВТБ на сельскохозяйственном рынке — агрокомплекс «Лабинский», управляющий агрохолдингом «Покровский».

Компания специализируется преимущественно на растениеводстве — выращивании пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои и подсолнечника в Краснодарском крае. Согласно BEFL, на начало 2025 года в портфеле «Лабинского» было 218 тыс. га сельскохозяйственных земель. Агрокомплекс занимал 28-е место среди крупнейших землевладельцев.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает стоимость «Лабинского» в 50 млрд руб. с учетом долга. Помимо агрокомплекса сейчас в портфель ВТБ также входят бывшие активы обвиненного в коррупции экс-главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова: 12,2 тыс. га в регионе и сельхозтехника общей стоимостью 5,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 октября 2025 года). Таким образом, стоимость всего аграрного портфеля ВТБ составляет около 55,5 млрд руб.

83 миллиона гектаров составит общая посевная площадь в России в 2026 году, по прогнозу Минсельхоза.

Потенциальных претендентов на аграрный портфель группы, по мнению источника “Ъ”, всего два: фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и структуры предпринимателя Али Узденова, который ранее был управляющим партнером АФК «Система». Представители «Агрокомплекса» и «Системы» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с господином Узденовым не удалось. Еще один собеседник “Ъ” возможным претендентом считает агрохолдинг «Просторы», предположительно связанный со структурами миллиардера Искандара Махмудова. В компании от комментариев отказались.

Политика группы ВТБ в отношении аграрных активов резко поменялась.

В декабре 2025 года Андрей Костин в интервью Reuters говорил о планах создать отдельный агрохолдинг. Речь тогда, напротив, шла не о продаже, а скорее о приобретении активов. Господин Пешков не исключает, что позиция могла быть скорректирована из-за плохих финансовых результатов агропромышленных предприятий.

Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова связывает решение с изменениями в банковском регулировании: с 1 апреля 2027 года ЦБ собирается ограничить вложения финансовых институтов в непрофильные активы. К таким инвестициям будет применяться риск-чувствительный лимит, который планируется рассчитывать в процентах от капитала банка. Такая политика должна переложить риски с вкладчиков и кредиторов на акционеров банков.

Александра Мерцалова