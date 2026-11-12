Изменение системы штрафов Ozon для селлеров может поднять цены на 3–5%
Вступающее в силу с 19 ноября изменение системы штрафов на Ozon может привести к росту цен на маркетплейсах на 3–5%, предупреждают эксперты. Это связано со снижением лимита ошибок, за которые штраф не начисляется, и введением нового сбора за длительную отгрузку товаров. В особенности это может сказаться на продавцах низкомаржинальных товаров.
Ozon с 22 сентября возобновил начисление штрафов за превышение индекса ошибок (отражает долю проблемных заказов) при работе по FBS, при которой товар доставляется самим продавцом. Если индекс составляет менее 5%, штрафы за просроченную отгрузку и отмену по вине продавца не применяются, если 5,1–10% — штраф составляет 1% от общей стоимости, при индексе ошибок выше 10% — 2%.
В октябре площадка заявила об изменении условий. С 19 ноября минимальный порог ошибок для начисления штрафа будет снижен до 2%, штраф составит 1% от стоимости всех товаров в отправлении. При значении индекса от 5,1% до 10% — 2%, а при 10–20% — до 4%. Кроме того, селлеры самостоятельно будут определять период, необходимый для передачи заказов. Если продавец захочет тратить на отгрузку более шести часов, начнет действовать сбор в размере от 0,25% до 3% от стоимости товаров в зависимости от заявленного времени отправления.