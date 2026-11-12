Главой Брединского округа избран Сергей Сапков

В финальном этапе конкурса принимали участие три претендента: временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Сапков, заместитель главы Евгений Кравчуков и уроженец муниципалитета Сергей Кулагин. Господин Сапков был избран на должность единогласно по итогам открытого голосования. Он будет руководить округом пять лет.