Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Южный Урал

Главой Брединского округа избран Сергей Сапков

Он будет руководить муниципалитетом пять лет
Члены собрания депутатов Брединского муниципального округа первого созыва на внеочередном двадцать пятом заседании избрали главой округа Сергея Сапкова. Об этом сообщает пресс-служба местного собрания депутатов.
В финальном этапе конкурса принимали участие три претендента: временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Сапков, заместитель главы Евгений Кравчуков и уроженец муниципалитета Сергей Кулагин. Господин Сапков был избран на должность единогласно по итогам открытого голосования. Он будет руководить округом пять лет.
Виталина Ярховска