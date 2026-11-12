Главой Брединского округа избран Сергей Сапков
Он будет руководить муниципалитетом пять лет
Члены собрания депутатов Брединского муниципального округа первого созыва на внеочередном двадцать пятом заседании избрали главой округа Сергея Сапкова. Об этом сообщает пресс-служба местного собрания депутатов.
В финальном этапе конкурса принимали участие три претендента: временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Сапков, заместитель главы Евгений Кравчуков и уроженец муниципалитета Сергей Кулагин. Господин Сапков был избран на должность единогласно по итогам открытого голосования. Он будет руководить округом пять лет.