Агропромышленный комплекс «Алексеевский» лишился 16 единиц сельхозтехники

Договоры финансовой аренды оборудования заключались с августа 2022 по февраль 2026 года и были рассчитаны как минимум до июня 2027 года, а как максимум — до февраля 2031 года. Предметом лизинга являлись шесть тракторов «Беларус», три жатки для уборки сои и подсолнечника, два самосвала КАМАЗ, а также два самосвальных прицепа, погрузчик «Амкодор», самоходный опрыскиватель «Рубин TD-1200» и сеялка.