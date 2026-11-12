Агропромышленный комплекс «Алексеевский» лишился 16 единиц сельхозтехники
Большую часть оборудования предоставлял «Росагролизинг»
АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (АПК «Алексеевский», принадлежит правительству Башкирии) расторг 16 договоров финансовой аренды сельскохозяйственной техники. Информация о прекращении лизинга опубликована в «СПАРК-Интерфакс». В половине случаев лизингодателем выступает АО «Росагролизинг», в восьми публикациях данные о контрагенте не опубликованы.
Договоры финансовой аренды оборудования заключались с августа 2022 по февраль 2026 года и были рассчитаны как минимум до июня 2027 года, а как максимум — до февраля 2031 года. Предметом лизинга являлись шесть тракторов «Беларус», три жатки для уборки сои и подсолнечника, два самосвала КАМАЗ, а также два самосвальных прицепа, погрузчик «Амкодор», самоходный опрыскиватель «Рубин TD-1200» и сеялка.
15 сентября арбитражный суд Башкирии, рассматривающий дело о банкротстве АПК «Алексеевский», включил в реестр требований кредиторов около 65,1 млн руб. долга перед «Росагролизингом». Общая сумма требований к банкротящему предприятию превышает 1 млрд руб.