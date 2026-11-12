Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Башкортостан

Агропромышленный комплекс «Алексеевский» лишился 16 единиц сельхозтехники

Большую часть оборудования предоставлял «Росагролизинг»
АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (АПК «Алексеевский», принадлежит правительству Башкирии) расторг 16 договоров финансовой аренды сельскохозяйственной техники. Информация о прекращении лизинга опубликована в «СПАРК-Интерфакс». В половине случаев лизингодателем выступает АО «Росагролизинг», в восьми публикациях данные о контрагенте не опубликованы.
Договоры финансовой аренды оборудования заключались с августа 2022 по февраль 2026 года и были рассчитаны как минимум до июня 2027 года, а как максимум — до февраля 2031 года. Предметом лизинга являлись шесть тракторов «Беларус», три жатки для уборки сои и подсолнечника, два самосвала КАМАЗ, а также два самосвальных прицепа, погрузчик «Амкодор», самоходный опрыскиватель «Рубин TD-1200» и сеялка.
15 сентября арбитражный суд Башкирии, рассматривающий дело о банкротстве АПК «Алексеевский», включил в реестр требований кредиторов около 65,1 млн руб. долга перед «Росагролизингом». Общая сумма требований к банкротящему предприятию превышает 1 млрд руб.
Идэль Гумеров