В реестр требований к «Алексеевскому» вошли 653 млн рублей долга перед Сбером

Арбитражный суд Башкирии включил в реестр требований к банкротящемуся АО «АПК "Алексеевский"» 653,3 млн руб. долга перед ПАО «Сбербанк», сообщил временный управляющий предприятия Искандар Кудашев.

В третью очередь требований вошли долги по кредитным, ипотечным и залоговым договорам и генеральным соглашениям, а также финансовые санкции.Отдельным определением реестр требований увеличился на 469,9 млн руб.: это долг за расчетно-кассовое обслуживание.

Ранее суд подтвердил обязательства АПК «Алексеевский» перед ООО «БашРЭС» на 38,8 млн руб. Реестр может увеличиться еще на 1,89 млрд руб. В числе крупнейших кредиторов — АО «Региональный фонд» (сумма требований — 997 млн руб.), ООО «ЭСКБ» (124,7 млн руб.), ПАО «Банк ВТБ» (100,8 млн руб.), АО «Росагролизинг» (65,1 млн руб.), минземимущество Башкирии (57,7 млн руб.), Федеральная налоговая служба (43,8 млн руб.), ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (34,8 млн руб.).

Подробнее о ситуации в компании — в статье «Миллиардом больше».

Идэль Гумеров