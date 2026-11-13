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Жизнь за 69-й параллелью

Как живет Норильск на пороге полярной ночи
Норильск — крупнейший в мире город за Полярным кругом, построенный на вечной мерзлоте. Почти полтора месяца в году здесь длится полярная ночь, а экстремальные морозы и штормовые ветра определяют логику инфраструктуры. У города нет сухопутной связи с «большой землей» и собственного сельского хозяйства, но действует один из крупнейших в мире горно-металлургических комплексов. Как заполярный город готовится к долгой зиме без солнца и как устроена повседневная жизнь на Крайнем Севере вопреки географии и климату — в фотогалерее «Ъ».
В конце ноября в Норильске наступает полярная ночь, которая длится 45 суток — с 30 ноября по 13 января. В этот период солнце не поднимается над горизонтом, а естественные сумерки длятся около часа
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В конце ноября в Норильске наступает полярная ночь, которая длится 45 суток — с 30 ноября по 13 января. В этот период солнце не поднимается над горизонтом, а естественные сумерки длятся около часа

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Норильск — крупнейший в мире город за Полярным кругом с населением около 180 тыс. человек. Инфраструктура и жилые дома здесь построены в зоне вечной мерзлоты и экстремального субарктического климата, малопригодного для постоянного проживания
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Норильск — крупнейший в мире город за Полярным кругом с населением около 180 тыс. человек. Инфраструктура и жилые дома здесь построены в зоне вечной мерзлоты и экстремального субарктического климата, малопригодного для постоянного проживания

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Ежегодно в Норильске выпадает около 2 млн тонн снега, из-за чего сугробы во дворах могут сохраняться даже летом. Зимой температура воздуха здесь опускается до минус 56 градусов, а скорость ветра при метелях достигает 30–40 м/с — это явление называют «черной пургой»
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Ежегодно в Норильске выпадает около 2 млн тонн снега, из-за чего сугробы во дворах могут сохраняться даже летом. Зимой температура воздуха здесь опускается до минус 56 градусов, а скорость ветра при метелях достигает 30–40 м/с — это явление называют «черной пургой»

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Под Норильском залегает слой вечной мерзлоты глубиной от 300 до 500 метров. Чтобы тепло от зданий не растапливало грунт, большинство домов возведены на бетонных сваях
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Под Норильском залегает слой вечной мерзлоты глубиной от 300 до 500 метров. Чтобы тепло от зданий не растапливало грунт, большинство домов возведены на бетонных сваях

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Чтобы сохранить вечную мерзлоту под зданиями, в их цокольной части обустраивают вентилируемые технические подполья. Нарушение этого режима приводит к протаиванию и просадке грунта
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Чтобы сохранить вечную мерзлоту под зданиями, в их цокольной части обустраивают вентилируемые технические подполья. Нарушение этого режима приводит к протаиванию и просадке грунта

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Норильск — второй по численности населения город в мире, построенный на сплошной вечной мерзлоте, уступающий по этому показателю только Якутску. Кроме того, это самый северный населенный пункт планеты с числом жителей более 150 тыс. человек
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Норильск — второй по численности населения город в мире, построенный на сплошной вечной мерзлоте, уступающий по этому показателю только Якутску. Кроме того, это самый северный населенный пункт планеты с числом жителей более 150 тыс. человек

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Норильско-Талнахский рудный узел входит в число крупнейших в мире по запасам никеля, меди и металлов платиновой группы. Эти месторождения сформировались около 250 млн лет назад. На фото: сотрудники учебного подземного полигона рудника «Ангидрид»
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Норильско-Талнахский рудный узел входит в число крупнейших в мире по запасам никеля, меди и металлов платиновой группы. Эти месторождения сформировались около 250 млн лет назад. На фото: сотрудники учебного подземного полигона рудника «Ангидрид»

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Норильска превышает 200 тыс. рублей. При уровне безработицы, близком к нулю, город продолжает испытывать острый дефицит квалифицированных кадров, восполнять который помогает местная система высшего образования. На фото: сотрудники полярной лаборатории аддитивных технологий Заполярного государственного университета
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Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Норильска превышает 200 тыс. рублей. При уровне безработицы, близком к нулю, город продолжает испытывать острый дефицит квалифицированных кадров, восполнять который помогает местная система высшего образования. На фото: сотрудники полярной лаборатории аддитивных технологий Заполярного государственного университета

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского — самый северный вуз России. Учебное заведение специализируется на подготовке кадров для горно-металлургической промышленности, энергетики и городской инфраструктуры. На фото: сотрудники научной лаборатории геомеханики и физико-механических свойств
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Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского — самый северный вуз России. Учебное заведение специализируется на подготовке кадров для горно-металлургической промышленности, энергетики и городской инфраструктуры. На фото: сотрудники научной лаборатории геомеханики и физико-механических свойств

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова (НМЗ) — ключевое предприятие Заполярного филиала «Норникеля», перерабатывающее никель-пирротиновые и медные концентраты. Образующийся файнштейн (полупродукт цветной металлургии) отправляют на Кольскую ГМК для рафинирования. На фото: розлив файнштейна в плавильном цехе завода
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Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова (НМЗ) — ключевое предприятие Заполярного филиала «Норникеля», перерабатывающее никель-пирротиновые и медные концентраты. Образующийся файнштейн (полупродукт цветной металлургии) отправляют на Кольскую ГМК для рафинирования. На фото: розлив файнштейна в плавильном цехе завода

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Норильский промышленный район — один из крупнейших центров цветной металлургии в мире. Местные предприятия обеспечивают более 13% глобального производства никеля, около 40% палладия и четверть мирового выпуска платины
11/2811/28

Норильский промышленный район — один из крупнейших центров цветной металлургии в мире. Местные предприятия обеспечивают более 13% глобального производства никеля, около 40% палладия и четверть мирового выпуска платины

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Из-за сложных условий продолжительность ежегодного отпуска у работников добывающих предприятий может достигать трех месяцев. Многие специалисты, приезжающие в регион по срочным контрактам, в итоге остаются жить в Норильске
12/2812/28

Из-за сложных условий продолжительность ежегодного отпуска у работников добывающих предприятий может достигать трех месяцев. Многие специалисты, приезжающие в регион по срочным контрактам, в итоге остаются жить в Норильске

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Инфраструктура Норильска требует круглосуточного контроля из-за вечной мерзлоты и сильных заносов. Зимой к непрерывному мониторингу коммуникаций добавляется постоянная расчистка снега. На фото: виды Норильска и работа городских коммунальных служб
13/2813/28

Инфраструктура Норильска требует круглосуточного контроля из-за вечной мерзлоты и сильных заносов. Зимой к непрерывному мониторингу коммуникаций добавляется постоянная расчистка снега. На фото: виды Норильска и работа городских коммунальных служб

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Индустриальный Норильск окружен безлесой арктической тундрой. Сразу за границами жилой застройки начинается открытая равнина, простирающаяся на сотни километров
14/2814/28

Индустриальный Норильск окружен безлесой арктической тундрой. Сразу за границами жилой застройки начинается открытая равнина, простирающаяся на сотни километров

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ученые Заполярного государственного университета разрабатывают системы мониторинга вечной мерзлоты, автоматизированные теплицы и новые снегозащитные конструкции. Ключевая задача этих исследований — обеспечить сохранность городской застройки и повысить точность прогнозирования деформаций грунта
15/2815/28

Ученые Заполярного государственного университета разрабатывают системы мониторинга вечной мерзлоты, автоматизированные теплицы и новые снегозащитные конструкции. Ключевая задача этих исследований — обеспечить сохранность городской застройки и повысить точность прогнозирования деформаций грунта

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Штормовые предупреждения объявляют в Норильске в среднем до 130 дней в году. Во время «черной пурги» порывы ветра превышают 30–40 м/с, видимость падает почти до нуля, из-за чего в городе ограничивают движение транспорта, а в школах объявляют актировки
16/2816/28

Штормовые предупреждения объявляют в Норильске в среднем до 130 дней в году. Во время «черной пурги» порывы ветра превышают 30–40 м/с, видимость падает почти до нуля, из-за чего в городе ограничивают движение транспорта, а в школах объявляют актировки

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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В ноябре в Норильске световой день сокращается до нескольких часов перед началом полярной ночи. В безветренную погоду солнце пробивается сквозь «дыхание» промышленных предприятий
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В ноябре в Норильске световой день сокращается до нескольких часов перед началом полярной ночи. В безветренную погоду солнце пробивается сквозь «дыхание» промышленных предприятий

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Местного сельского хозяйства в Норильске почти нет. Основные поставки идут через порт Дудинки: летом по Енисею и Северному морскому пути, зимой — по морю и самолетами. Свежее мясо — почти исключительно оленина
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Местного сельского хозяйства в Норильске почти нет. Основные поставки идут через порт Дудинки: летом по Енисею и Северному морскому пути, зимой — по морю и самолетами. Свежее мясо — почти исключительно оленина

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дудинка — столица Таймыра и главные ворота Норильска. Порт здесь — самый северный в России и единственный в мире порт круглогодичной навигации на Северном морском пути
19/2819/28

Дудинка — столица Таймыра и главные ворота Норильска. Порт здесь — самый северный в России и единственный в мире порт круглогодичной навигации на Северном морском пути

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Жизнь Дудинки подчинена климату с полярной ночью и морозами до минус 50. Досуг жители проводят на ледовой арене «Таймыр» и в краеведческом музее, занимаются подледной рыбалкой и выезжают в тундру
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Жизнь Дудинки подчинена климату с полярной ночью и морозами до минус 50. Досуг жители проводят на ледовой арене «Таймыр» и в краеведческом музее, занимаются подледной рыбалкой и выезжают в тундру

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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