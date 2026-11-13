Жизнь за 69-й параллелью

Норильск — крупнейший в мире город за Полярным кругом, построенный на вечной мерзлоте. Почти полтора месяца в году здесь длится полярная ночь, а экстремальные морозы и штормовые ветра определяют логику инфраструктуры. У города нет сухопутной связи с «большой землей» и собственного сельского хозяйства, но действует один из крупнейших в мире горно-металлургических комплексов. Как заполярный город готовится к долгой зиме без солнца и как устроена повседневная жизнь на Крайнем Севере вопреки географии и климату — в фотогалерее «Ъ».