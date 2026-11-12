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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье экс-заведующий отделением психиатрической больницы обвиняется в получении взяток

В Оренбуржье в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего сотрудника медицинской организации, обвиняемого по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в значительном и крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый, который занимал должность заведующего отделением психиатрической больницы, с августа 2020 года по июнь 2025 года получил от пациентов и их родственников более 1,5 млн руб. Деньги предназначались за обеспечение улучшенного медицинского и бытового ухода, а также создание благоприятных условий содержания в отделении.
На имущество фигуранта стоимостью свыше 10 млн руб. наложен арест.
Руфия Кутляева