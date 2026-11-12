В Оренбуржье экс-заведующий отделением психиатрической больницы обвиняется в получении взяток
В Оренбуржье в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего сотрудника медицинской организации, обвиняемого по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в значительном и крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Следствие считает, что обвиняемый, который занимал должность заведующего отделением психиатрической больницы, с августа 2020 года по июнь 2025 года получил от пациентов и их родственников более 1,5 млн руб. Деньги предназначались за обеспечение улучшенного медицинского и бытового ухода, а также создание благоприятных условий содержания в отделении.
На имущество фигуранта стоимостью свыше 10 млн руб. наложен арест.