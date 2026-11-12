В Оренбуржье экс-заведующий отделением психиатрической больницы обвиняется в получении взяток

Следствие считает, что обвиняемый, который занимал должность заведующего отделением психиатрической больницы, с августа 2020 года по июнь 2025 года получил от пациентов и их родственников более 1,5 млн руб. Деньги предназначались за обеспечение улучшенного медицинского и бытового ухода, а также создание благоприятных условий содержания в отделении.