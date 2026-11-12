«Авророй» между Ярославлем и Москвой воспользовались 46 тысяч пассажиров
Более 46 тыс. пассажиров воспользовались двухэтажным поездом «Аврора», курсирующим между Ярославлем и Москвой. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Поезд ежедневно отправляется из Москвы в 13:00, из Ярославля — в 21:28. Состав проходит маршрут без остановок за 3 часа 4 минуты. Его вместимость на 42% больше, чем у обычных одноэтажных поездов.
«Аврора» начала курсировать 26 августа. За первый месяц работы поезд перевез почти 20 тыс. пассажиров.
Кроме того, с 1 августа между Рыбинском и Москвой по выходным и праздничным дням ходят скоростные электропоезда «Ласточка». За три месяца ими воспользовались 16,6 тыс. пассажиров, из них более 5 тыс. — в октябре.