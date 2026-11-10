«Ласточками» между Рыбинском и Москвой воспользовались более 16 тысяч пассажиров
Скоростными электропоездами «Ласточка» на маршруте Рыбинск—Москва за три месяца воспользовались 16,6 тыс. пассажиров. В октябре поезда перевезли более 5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Движение «Ласточек» между Рыбинском и Москвой открыли 1 августа. Поезда курсируют по выходным и праздничным дням с остановкой в Ярославле. На неэлектрифицированном участке Ярославль—Рыбинск состав следует с тепловозом.
Из Москвы поезд отправляется в 06:20 и прибывает в Рыбинск в 10:19. Обратный рейс отправляется из Рыбинска в 19:10 и прибывает в столицу в 23:04. Время в пути составляет около четырех часов в каждом направлении.
Проект запустили для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей региона. Также его приурочили к 60-летию маршрута «Золотое кольцо», которое будут отмечать в 2027 году.