Первая женщина-машинист начала работать в нижегородском метро

Глава города Юрий Шалабаев поздравил новую сотрудницу с началом профессионального пути. «Александре Молчановой 27 лет, и, по ее собственным признаниям, она никогда не думала, что свяжет свою жизнь с метро. Но в январе 2026 года девушка решила откликнуться на вакансию машиниста и ради работы в МП «Нижегородское метро» 10 месяцев проходила специальное обучение и практику. Успешно справившись со всеми испытаниями, в октябре Александра приступила к работе», — рассказал Юрий Шалабаев.