ZALA представила бортовую платформу с искусственным интеллектом
Платформа позволяет БПЛА распознавать и отслеживать объекты в полете
Ижевский производитель беспилотников Zala представила универсальную бортовую платформу «Арсенал» для беспилотников собственного производства. Она позволяет обрабатывать видео и данные тепловизоров непосредственно во время полета, сообщает компания.
Платформа оснащена вычислителем и программными алгоритмами на основе искусственного интеллекта. С их помощью беспилотник может самостоятельно обнаруживать, распознавать и отслеживать объекты, а также определять их размеры, скорость и направление движения. Система также позволяет ориентироваться без спутниковой навигации.
Решение использует технологию Edge AI — обработку данных непосредственно на устройстве, а не на удаленном сервере. Это сокращает объем информации, которую нужно передавать по каналам связи, и позволяет беспилотнику выполнять часть задач автономно.
В ZALA заявили, что платформа совместима со всеми типами БПЛА компании. Ее предполагается использовать в том числе для мониторинга инфраструктуры и поисково-спасательных операций.
Справка
ZALA — разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. Центральный офис компании находится в Ижевске. В числе ее разработок — разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы и программные комплексы для обработки данных, полученных с БПЛА.