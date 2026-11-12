ZALA представила бортовую платформу с искусственным интеллектом

Платформа оснащена вычислителем и программными алгоритмами на основе искусственного интеллекта. С их помощью беспилотник может самостоятельно обнаруживать, распознавать и отслеживать объекты, а также определять их размеры, скорость и направление движения. Система также позволяет ориентироваться без спутниковой навигации.