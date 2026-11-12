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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Средняя Волга

В 2027 году расходы на экологию в Астраханской области сократят в 5,5 раза

Также урежут бюджет на спорт и культуру
Власти Астраханской области снизят расходы на охрану окружающей среды, культуру и спорт. На днях на заседании регионального правительства был представлен проект бюджета на 2027 и плановый период 2028-2029 годов. Документ размещен на сайте областного парламента.
Проект бюджета Астраханской области на 2027 год представила глава минфина Елена Рязанова

Проект бюджета Астраханской области на 2027 год представила глава минфина Елена Рязанова

Правительство Астраханской области

Так, в следующем году в 5,5 раза меньше средств будет направлено на защиту окружающей среды. В проекте бюджета на это заложено 175,1 млн руб., тогда как в этом году на эти цели направили 969,7 млн руб. Сфера культуры и кинематографа будет профинансирована в размере 1,7 млрд руб. В 2026-м на нее закладывалось 3,09 млрд руб.
На 670 млн руб. в следующем году будет урезано финансирование физкультуры и спорта в регионе. Власти направят в эту сферу 1,23 млрд руб., в этом году было выделено 1,9 млрд руб. На 1 млрд руб. меньше получила и социальная сфера: в 2027 году на соцполитику потратят 27,5 млрд руб. На общегосударственные вопросы в 2027 году власти направят 2,7 млрд руб. (в 2026-м — 3,4 млрд руб.).
Наоборот, больше средств, чем в этом году, в следующем получат образование — 17,9 млрд руб. (17,4 млрд руб. в 2026-м) и здравоохранение — 8,2 млрд руб. (7 млрд руб. в 2026-м).
На развитие экономики, включая дорожную сеть, направят более 17,5 млрд руб. Расходы на ЖКХ превысят 3,2 млрд руб.: около 584 млн руб. пойдет на переселение граждан из аварийного фонда, порядка 364 млн руб. — на капремонт сетей водоснабжения и канализации. Бюджет сверстан с доходами 76,1 млрд руб. и расходами 81,9 млрд руб.
На социальную сферу заложено около 69% всех расходов — более 56,5 млрд руб. «В числе главных приоритетов — обеспечение работы системы здравоохранения, образования, культуры», - отметила министр финансов региона Елена Рязанова. Также большое внимание уделят поддержке участников СВО. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на повышение МРОТ до 28 935 руб. Отдельный акцент сделан на инфраструктурном развитии и реализации нацпроектов.
Марина Окорокова