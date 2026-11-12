В 2027 году расходы на экологию в Астраханской области сократят в 5,5 раза

Так, в следующем году в 5,5 раза меньше средств будет направлено на защиту окружающей среды. В проекте бюджета на это заложено 175,1 млн руб., тогда как в этом году на эти цели направили 969,7 млн руб. Сфера культуры и кинематографа будет профинансирована в размере 1,7 млрд руб. В 2026-м на нее закладывалось 3,09 млрд руб.