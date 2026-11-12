В 2027 году расходы на экологию в Астраханской области сократят в 5,5 раза
Также урежут бюджет на спорт и культуру
Власти Астраханской области снизят расходы на охрану окружающей среды, культуру и спорт. На днях на заседании регионального правительства был представлен проект бюджета на 2027 и плановый период 2028-2029 годов. Документ размещен на сайте областного парламента.
Так, в следующем году в 5,5 раза меньше средств будет направлено на защиту окружающей среды. В проекте бюджета на это заложено 175,1 млн руб., тогда как в этом году на эти цели направили 969,7 млн руб. Сфера культуры и кинематографа будет профинансирована в размере 1,7 млрд руб. В 2026-м на нее закладывалось 3,09 млрд руб.
На 670 млн руб. в следующем году будет урезано финансирование физкультуры и спорта в регионе. Власти направят в эту сферу 1,23 млрд руб., в этом году было выделено 1,9 млрд руб. На 1 млрд руб. меньше получила и социальная сфера: в 2027 году на соцполитику потратят 27,5 млрд руб. На общегосударственные вопросы в 2027 году власти направят 2,7 млрд руб. (в 2026-м — 3,4 млрд руб.).
Наоборот, больше средств, чем в этом году, в следующем получат образование — 17,9 млрд руб. (17,4 млрд руб. в 2026-м) и здравоохранение — 8,2 млрд руб. (7 млрд руб. в 2026-м).
На развитие экономики, включая дорожную сеть, направят более 17,5 млрд руб. Расходы на ЖКХ превысят 3,2 млрд руб.: около 584 млн руб. пойдет на переселение граждан из аварийного фонда, порядка 364 млн руб. — на капремонт сетей водоснабжения и канализации. Бюджет сверстан с доходами 76,1 млрд руб. и расходами 81,9 млрд руб.
На социальную сферу заложено около 69% всех расходов — более 56,5 млрд руб. «В числе главных приоритетов — обеспечение работы системы здравоохранения, образования, культуры», - отметила министр финансов региона Елена Рязанова. Также большое внимание уделят поддержке участников СВО. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на повышение МРОТ до 28 935 руб. Отдельный акцент сделан на инфраструктурном развитии и реализации нацпроектов.